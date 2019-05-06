Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 6:47

Иерусалим. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры палестинских группировок и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, сообщают СМИ с места событий со ссылками на собственные источники.

Посредником при заключении соглашения выступил Египет, оно вступило в силу с 04:30 по местному времени (совпадает с московским).

Израильская сторона не подтвердила сообщение о соглашении, однако, как отмечают наблюдатели, она также не подтверждала аналогичные договоренности ранее.

СМИ сообщают, что с 04:30 боевые действия сторон прекращены.

Обострение ситуации с взаимными обменами ракетными ударами началось в субботу минувшей недели. В результате ракетных обстрелов израильской территории погибли не менее трех мирных граждан Израиля.

Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!