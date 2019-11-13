***Большинство ракет перехвачено

Иерусалим. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 360 ракет выпущены с утра вторника по Израилю с территории сектора Газа, информирует в среду армия обороны Израиля.

"Одна ракета - каждые семь минут. Настолько часто "Исламский джихад" выпускает ракеты со вчерашнего утра. Израильский "Железный купол" (система ПРО) перехватила 90% этих ракет до того, как они достигли израильских домов", - говорится в сообщении, размещенном в Твиттере армии обороны Израиля.

Израильские военные накануне во вторую половину дня нанесли очередную серию ударов по целям группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Атакованы тренировочные базы и входы в тоннели, прокопанные с территории сектора Газа на территорию Израиля. Кроме того, была проведена ограниченная мобилизация резервистов. Такая мера в частности необходима для управления системой ПРО "Железный купол" и усиления структур командования тыла Израиля.

"Террористы думают, что они могут целиться в гражданских лиц и прятаться за гражданскими лицами. Мы продемонстрировали, что мы можем наносить удары по террористам с минимальным ущербом для гражданских лиц. Каждый, кто думает, что может метиться в наших гражданских лиц и потом просто так скрыться, неправ. Если вы бьете по нам, мы будем бить по вам", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Накануне Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии. В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта и его жена. Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и назвал его "тикающей бомбой".

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