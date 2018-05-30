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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:04 30.05.2018 - 10:04

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обратился к своим сторонникам, призвав их не беспокоиться о состоянии его здоровья, а также об отсутствии преемника, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

83-летний лидер палестинцев на встрече с руководителями движения ФАТХ подчеркнул, что политические институты не держатся на одном человеке и "в стране всегда будет много достойных людей".

Это заявление М.Аббас сделал после выписки из больницы, где он находился на лечении с 20 по 28 мая в связи с ухудшением здоровья после операции на ухе. Накануне он сообщал, что чувствует себя хорошо и с 29 мая полностью возвращается к работе.

Махмуд Аббас возглавляет палестинскую администрацию с 2005 года, а с января 2013 года считается первым президентом частично признанного государства Палестина.

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