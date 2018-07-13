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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 21:12 13.07.2018 - 21:12

Иерусалим. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Палестинский подросток скончался в результате огнестрельного ранения в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, сообщает в пятницу "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на палестинский Минздрав.

По данным газеты, погибшему было 15 лет. Кроме того, еще примерно 200 человек получили ранения.

Согласно информации израильских военнослужащих, в пятницу тысячи человек приняли участия в демонстрациях. Они бросали в солдат Армии обороны Израиля бутылки с зажигательной смесью и булыжники.

Кроме того, израильские военные сообщают, что за этот день протестов на приграничной территории возникло около 15 возгораний, которые пожарным в итоге удалось взять под контроль, в тушении были задействованы несколько бригад и четыре самолета.

Пятничные протесты прошли в знак поддержки населенного пункта бедуинов на Западном берегу реки Иордан, который израильские власти планируют снести.

Всего с 30 марта, когда на палестино-израильской границе обострилась ситуация из-за протестов палестинцев, многие из которых перетекали в столкновения, погибли 140 человек. Целью некоторых из протестующих является прорыв через израильскую границу.

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