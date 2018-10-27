Палестинский "Исламский джихад" готов к перемирию с Израилем
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Иерусалим. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Палестинское движение "Исламский джихад" по итогам переговоров с египетскими посредниками заявило о готовности к перемирию с Израилем, сообщила в субботу "Таймс оф Исраэл".
По данным представителя движения, оно будет привержено соглашению о прекращении огня до тех пор, пока его будет придерживаться Израиль.
Ранее стало известно о ракетном обстреле из сектора Газа территории Израиля. Израильская авиация нанесла ответный удар, атаковав палестенские цели в Газе.
1эф яч
Интерфакс