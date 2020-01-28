Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта предусматривает, что Иерусалим - неделимая столица Израиля, а палестинцы должны самостоятельно определить, как будет называться столица их государства.
В плане подчеркивается, что "Иерусалим останется суверенной столицей государства Израиль. Он должен быть неделимым".
При этом столица Палестины должно быть создана "в части Восточного Иерусалима, расположенной к востоку и к северу от существующего разделительного барьера". Она может включить себя некоторые пригороды. "Государство Палестина сможет определить, как назвать свою столицу - Аль-Кудс или же как-то иначе", - говорится в тексте плана.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас предупредил, что не принимает этот план. По его словам, предложения США на практике приведут к тому, что Иерусалим будет только израильским, а это неприемлемо для палестинской стороны.
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