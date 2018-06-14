Палестинцы в день завершения Рамадана угрожают запустить в сторону Израиля 5 тыс. воздушных змеев с закрепленными на них взрывными устройствами
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Палестинцы из сектора Газа угрожают запустить в пятницу 5 тыс. воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывными устройствами в сторону территории Израиля в связи с завершением священного месяца Рамадана, пишет в четверг израильская газета "Таймс оф Исраэл".
По данным газеты, на пресс-конференции в лагере беженцев в центральной части сектора Газа представители группы палестинцев, которая регулярно занимается запуском воздушных змеев в сторону Израиля, заявили, что увеличат количество атак в честь завершения Рамадана.
Также ожидается, что палестинцы выйдут на массовую акцию протеста вдоль административной границы сектора Газа с Израилем.
Ранее газета сообщила, что израильские военные беспилотники открыли предупредительный огонь по палестинцам, запускавшим вдоль израильской границы шары, начиненные взрывоопасными смесями. Пострадавших в результате инцидента нет.
1эф ар
Интерфакс