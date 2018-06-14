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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 15:49 14.06.2018 - 15:49

Иерусалим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Палестинцы из сектора Газа угрожают запустить в пятницу 5 тыс. воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывными устройствами в сторону территории Израиля в связи с завершением священного месяца Рамадана, пишет в четверг израильская газета "Таймс оф Исраэл".

По данным газеты, на пресс-конференции в лагере беженцев в центральной части сектора Газа представители группы палестинцев, которая регулярно занимается запуском воздушных змеев в сторону Израиля, заявили, что увеличат количество атак в честь завершения Рамадана.

Также ожидается, что палестинцы выйдут на массовую акцию протеста вдоль административной границы сектора Газа с Израилем.

Ранее газета сообщила, что израильские военные беспилотники открыли предупредительный огонь по палестинцам, запускавшим вдоль израильской границы шары, начиненные взрывоопасными смесями. Пострадавших в результате инцидента нет.

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