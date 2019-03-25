Иерусалим. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Палестинцы из сектора Газа возобновили ракетный обстрел Израиля, сообщает сайт газеты The Times of Israel.

По данным газеты, ракеты были выпущены по югу Израиля. В городе Сдерот и близлежащих населенных пунктах слышны звуки сирен, говорится в заявлении ЦАХАЛ, выдержки из которого приводит издание.

Согласно сообщениям некоторых израильских СМИ, система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет.

Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная из сектора Газа, попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.

В ответ на это израильские ВВС атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа, включая офис лидера движения Исмаила Хании.

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