Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 20:44

Иерусалим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Палестинцы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, которая упала в израильском городе Сдерот, сообщает в четверг израильская газета "Джерузалем пост".

Ракета попала в жилой дом, однако в момент удара в нем никого не было.

По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал.

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