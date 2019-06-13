Иерусалим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Палестинцы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, которая упала в израильском городе Сдерот, сообщает в четверг израильская газета "Джерузалем пост".
Ракета попала в жилой дом, однако в момент удара в нем никого не было.
По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал.
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