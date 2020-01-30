Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 18:43

Дубай. 30 января. ИНТЕРФАКС - Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Ханийе заявил, что палестинцы никогда не простят тех, кто окажет поддержку претворению в жизнь плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию.

"Палестинский народ никогда не простит какого-либо участия или поддержки (плана США - ИФ)", - приводит агентство "Пресс-ТВ" слова Ханийя.

Соответствующее заявление глава политбюро ХАМАС сделал в письме, направленном генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абулю Гейту, генеральному секретарю Организации Исламского сотрудничества Юсуфу бин Ахмад аль-Усаймину и председателю Комиссии Африканского союза Мусу Факи Махамату.

Глава политбюро ХАМАС указал, что "сделка века" нарушает исторические права палестинцев.

Кроме того, Ханийе сообщил, что обсудил с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом "совместные усилия для ответа на катастрофическое объявление".

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

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