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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 21:22 28.09.2018 - 21:22

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Иск о возвращении дипломатического представительства США из Иерусалима в Тель-Авив было направлен палестинцами в суд ООН, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В иске сказано, что палестинская сторона "просит суд вынести решение в отношении США о том, чтобы их дипломатическое представительство покинуло Иерусалим".

Церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива, состоялась 14 мая в Иерусалиме. Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня образования еврейского государства.

Американское посольство располагается в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США.

Президент США Дональд Трамп заявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим в декабре 2017 года. После этого об аналогичных шагах объявили еще несколько стран. Помимо этого, решение Д.Трампа привело к массовым протестам палестинцев.

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