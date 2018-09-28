Палестинцы обратились в суд ООН с иском о возвращении посольства США в Тель-Авив
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Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Иск о возвращении дипломатического представительства США из Иерусалима в Тель-Авив было направлен палестинцами в суд ООН, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В иске сказано, что палестинская сторона "просит суд вынести решение в отношении США о том, чтобы их дипломатическое представительство покинуло Иерусалим".
Церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива, состоялась 14 мая в Иерусалиме. Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня образования еврейского государства.
Американское посольство располагается в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США.
Президент США Дональд Трамп заявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим в декабре 2017 года. После этого об аналогичных шагах объявили еще несколько стран. Помимо этого, решение Д.Трампа привело к массовым протестам палестинцев.
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Интерфакс