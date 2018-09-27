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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 18:27 27.09.2018 - 18:27

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в четверг заявил, что палестинцы выступают против закона, принятого в Израиле летом этого года, который устанавливает исключительные права евреев в израильском государстве.

"В июле Израиль принял расистский закон, который перешел все возможные границы. И он был назван национальным законом еврейского народа", - сказал М.Аббас, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

"По закону связь палестинцев с их исторически родной землей не признается. Закон отнимает у них право на самоопределение", - подчеркнул он.

Парламент Израиля в июле принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну "национальным государством еврейского народа".

Закон был принят в Кнессете 62 голосами "за". Против проголосовали 55 членов парламента, двое воздержались. Обсуждение законопроекта заняло более восьми часов.

Закон под названием "Основной закон: Израиль как национальное государство еврейского народа" станет частью основных законов Израиля, являющихся частью формальной конституции страны. В законе говорится, что "Государство Израиль - национальный дом еврейского народа". Также в законе говорится, что "право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа".

Также закон устанавливает, что Иерусалим "полный и единый" является столицей Израиля. В законе прописано, что государственным языком в Израиле является иврит. Ранее официальными языками были иврит и арабский, теперь арабский получил "особый статус", но при этом перестает быть государственным. Помимо этого, в законе описывается национальная символика и национальные праздники.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал принятие закона "определяющим моментом в истории сионизма и государства Израиль".

1тэ ар

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