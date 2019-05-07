Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 19:57

Нью-Йорк (ООН). 7 мая. ИНТЕРФАКС - Постоянный наблюдатель Палестинской автономии при ООН Рияд Мансур призвал ЕС, Россию и ООН противостоять плану США по палестино-израильскому урегулированию, если он не будет подразумевать создание независимого палестинского государства, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Рияд Мансур заявил группе журналистов, что этим ключевым сторонам... необходимо предпринять практические действия, которые помешают реализации любого плана США, не предусматривающего создание независимого палестинского государства", - сообщает агентство.

Р.Мансур заявил, что ЕС мог бы созвать международную конференцию в поддержку принципа сосуществования двух государств - израильского и палестинского, - чтобы "увидеть, как мы можем находить пути для продвижения вперед".

Содержание плана США по палестино-израильскому вопросу пока не раскрывается.

Старший советник президента США Джаред Кушнер ранее сообщал, что администрация США планирует в начале июня представить план по урегулированию на Ближнем Востоке.

По его словам, в Вашингтоне планировали обнародовать план еще в прошлом году, однако затем в Израиле объявили о проведении досрочных выборов в парламент в апреле, и планы США в связи с этим событием сорвались.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации свыше двух лет.

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что план Белого дома не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии.

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