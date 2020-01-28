Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 17:18

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Тысячи палестинцев протестуют в секторе Газа в преддверии обнародования американского плана по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Протестующие жгут портреты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На одном из изображений Трампа написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

В ходе протестов представители ХАМАС выразили поддержку главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и поприветствовали его призыв к проведению встречи палестинских движений ХАМАС и ФАТХ, отмечает агентство. Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник проведут в Рамалле встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию,

Трамп во вторник обнародует в Вашингтоне план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в СМИ называют "сделкой века". Ожидается, что план будет обнародован в 12:00 по местному времени в Вашингтоне (20:00 мск). Трамп назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Президент США заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. Однако глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

Телеканал "Аль-Арабийя" во вторник сообщил, что в мирном плане США по Ближнему Востоку будет отражена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев. По данным канала, речь в документе будет идти о полноценном создании палестинского государства.

Также, отмечает "Аль-Арабийя", в плане будет прописано сохранение нынешнего особого статуса Храмовой горы в Иерусалиме: по условиям мирного договора между Иорданий и Израилем 1994 года Иордания является хранителем святых мест мусульман в Иерусалиме.

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