Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 22:03

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Палестинское государство получит возможность содержать собственные силы для поддержания внутренней безопасности, однако речи о вооруженных силах быть не может, говорится в подготовленном США плане по решению палестино-израильского конфликта.

В документе говорится, что "государство Палестина должно будет обладать силами, способными поддерживать внутреннюю безопасность и предотвращать теракты против своей страны, Израиля, Иордании и Египта".

Таким образом, силы безопасности Палестины в случае реализации плана, должны будут заниматься "поддержанием порядка, контролем за соблюдением законов, борьбой против терроризма, безопасностью на границе, защитой госчиновников и иностранных официальных лиц, помощью при природных катаклизмах".

Эти функции, как считают составители плана, не противоречат тому, что "государство Палестина, включая Газу, должно оставаться полностью демилитаризованным".

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