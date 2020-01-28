Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Палестинское государство получит возможность содержать собственные силы для поддержания внутренней безопасности, однако речи о вооруженных силах быть не может, говорится в подготовленном США плане по решению палестино-израильского конфликта.
В документе говорится, что "государство Палестина должно будет обладать силами, способными поддерживать внутреннюю безопасность и предотвращать теракты против своей страны, Израиля, Иордании и Египта".
Таким образом, силы безопасности Палестины в случае реализации плана, должны будут заниматься "поддержанием порядка, контролем за соблюдением законов, борьбой против терроризма, безопасностью на границе, защитой госчиновников и иностранных официальных лиц, помощью при природных катаклизмах".
Эти функции, как считают составители плана, не противоречат тому, что "государство Палестина, включая Газу, должно оставаться полностью демилитаризованным".
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