Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 13:04

Иерусалим. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч палестинцев готовятся в среду выйти на акцию протеста на границу сектора Газа с Израилем на фоне проходящего в Тель-Авиве музыкального конкурса Евровидение, пишут израильские СМИ.

Солдаты Армии обороны Израиля готовятся отражать попытки палестинцев прорваться через границу в Израиль, а также к столкновениям, в которые зачастую перетекают подобные акции. По данным канала "Аруц шева", военные с утра начали блокировать дороги по направлению к сектора Газа.

Так, 15 мая ежегодно сопровождается акциями протеста на палестинских территориях по случаю дня образования еврейского государства. Палестинцы называют его "днем Накба" или "днем катастрофы", связывая его с потерей родины.

В этот день в прошлом году этот день практически совпал с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Жертвами столкновений на границе за два дня стали свыше 60 человек, среди них большинство - члены палестинских военизированных формирований, порядка 2 тыс. получили ранения.

Евровидение в стране проходит с 14 по 18 мая.

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