Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 17:03

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса, вызвав рост безработицы по всему миру, тяжелее всего в этой сфере отразилась на людях младше 29 лет, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на опрос общественного мнения Международной организации труда (МОТ).

"Пока мы оправляемся от пандемии, множество молодых людей просто оставляют за бортом. Большое их число", - заявил глава Гай Райдер, употребив словосочетание "поколение изоляции".

Он пояснил, что нынешний урон в плане трудовых перспектив для молодежи может продлиться десятилетие и даже дольше.

По данным МОТ, из-за коронавируса в мире один из шести работников в указанной возрастной категории перестал выполнять свои обязанности.

Так, опрос общественного мнения людей от 29 лет и младше, проведенный МОТ, показал, что 17% респондентов были вынуждены прекратить работу из-за пандемии. Также у 23% сотрудников сократили рабочие часы.

Половина опрошенных студентов полагает, что сроки их обучения сдвинутся, а 10% теперь думают, что не смогут окончить обучение.

Вдобавок 60% молодых женщин и 53% мужчин с "неопределенностью или страхом" смотрят на свои карьерные перспективы.

При этом, еще до пандемии, в 2019 году 13,6% молодежи, то есть примерно 267 млн человек, либо не работали, либо не учились и не овладевали рабочей специальностью - показатель более высокий, чем для любой иной возрастной категории. В свою очередь пандемия, согласно расчетам МОТ, сократит количество рабочих часов во втором квартале 2020 года - при сравнении с последними тремя месяцами 2019 года - на 10,7%, что эквивалентно 305 млн рабочих мест.

В МОТ указали на рост безработицы, начиная с февраля 2020 года, среди молодежи, особенно среди женщин, в таких странах как Канада, США. В то же время в организации отметили, что не располагают достаточным количеством данных для всех стран.

В нынешних условиях в МОТ призывают международное сообщество как к созданию программ занятости и обучения для молодых людей, так и к усилению борьбы с коронавирусом с целью обеспечить условия для возвращения все большего числа людей к работе.

1аю ав

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