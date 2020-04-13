Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 14:58

*** ЕС проявил солидарность, приняв беспрецедентный пакет экономических мер

*** Посол скучает по возможности посмотреть футбол и самому "погонять мяч"

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Обмен опытом в сфере здравоохранения является ключевым фактором преодоления пандемии коронавируса, считает посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

"Данная пандемия является стресс-тестом для систем здравоохранения по всему миру. Это в равной степени касается Германии, европейских стран и России. И ключевым элементом преодоления данного кризиса является именно обмен опытом", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Посол выразил убеждение в том, что такой обмен на уровне медицинских специалистов РФ и ФРГ уже существует, "потому что именно таким образом можно способствовать более эффективному преодолению тяжелого периода пандемии и в собственной стране".

По его словам, данный кризис является вызовом не только для систем здравоохранения во всем мире, но и для национальных экономик, в том числе для Германии, ЕС, России, и для мировой экономики в целом.

Федеральное правительство приняло беспрецедентный пакет мер экономической поддержки, также масштабный пакет мер объемом свыше 500 млрд евро был принят по линии Евросоюза, отметил посол.

"Дополнительно рассматривается возможность стимулирования инвестиций в большом объеме на послекризисный период. Это очень амбициозный пакет для стабилизации экономики, разработанный в сжатые сроки, и одновременно - сильный и яркий символ европейской солидарности. Благодаря этой солидарности Европейский союз способен выйти из кризиса еще более сильным", - сказал фон Гайр.

Посол ФРГ сообщил, что в Германии в течение последних нескольких дней зарегистрировано замедление темпов роста новых случаев инфицирования коронавирусом. "Мы воспринимаем это как повод для осторожного оптимизма, но вместе с тем крайне важно и в дальнейшем соблюдать правила и ограничения, введенные в связи с необходимостью противодействия COVID-19", - добавил он.

Фон Гайр признался, что не без труда переживает введенные ограничения, в частности, ему недостает прямых телевизионных трансляций футбольных матчей.

"Да я бы и сам с удовольствием погонял мяч. В наши сложные времена мы можем в полной мере оценить возможности цифровых технологий, которые позволяют нам оставаться в контакте с близкими. Вместе с тем они не в состоянии заменить нам теплоту непосредственного общения, имеющего для каждого из нас исключительную ценность", - заключил посол.

(Полный текст интервью публикуется на сайте www.interfax.ru и в номере газеты "Московский комсомолец" за вторник, 14 апреля).

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