Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 6:36

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляет, что пандемия COVID-19 могла нанести ущерб борьбе за "чистый спорт" и что потребуется проведение "дополнительных целевых тестов " по мере возобновления соревнований.

"Пандемия SARS-CoV-2 (COVID-19) продолжает превращаться в чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения (...), которая требует от всех нас во всем мире эффективных и немедленных действий, направленных на минимизацию вероятности передачи инфекции и ее последствий для общества. (...) Сообщество объединилось, чтобы скорректировать свою повседневную деятельность, сократив некоторые мероприятия по допинг-контролю. Мы признаем, что эти необходимые действия могут повлиять на уверенность спортсмена в том, что соревнования, проводимые во время или вскоре после выхода из этой ситуации, будут максимально чистыми", - говорится в заявлении WADA, обращенном к спортсменам.

Агентство также заявило, что находится в тесном контакте с антидопинговыми организациями, чтобы найти наилучшие способы быть эффективными в этот период.

"Когда спортивный ландшафт вернется к определенной нормальности, эти "пробелы" в тестировании будут устраняться совместно с помощью дополнительного целенаправленного тестирования, особенно с учетом того, что сбор разведданных и расследования продолжаются", - добавило WADA.

Агентство отметило, что образцы допинг-проб продолжают храниться для дальнейшего анализа, и с помощью биологического паспорта спортсмена могут быть выявлены нарушения, произошедшие в период пандемии COVID-19.

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