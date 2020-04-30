Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 10:00

Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - С призывом воздержаться от ограничения свободы прессы в период пандемии COVID-19 обратилась к властям стран мира генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Перед властями возникли беспрецедентные вызовы в период кризиса с COVID-19, но эта ситуация не должна быть использована для того, чтобы затыкать рты журналистам или мешать им", - говорится в заявлении, распространенном генсеком Совета Европы.

"СМИ должны быть вольны сообщать обо всех аспектах кризиса. У журналистов ключевая роль и особая ответственность за донесение общественности своевременной, точной и достоверной информации. Они должны быть способны иметь критический взгляд на то, какие решения принимают власти в ответ на пандемию", - отмечается в документе.

"Через ответственное информирование журналисты также могут предотвратить панику и сделать акцент на положительных примерах единения в нашем обществе", - подчеркнула Пейчинович-Бурич.

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