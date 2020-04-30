Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 15:31

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Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что пандемия COVID-19 не может быть оправданием для неисполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки".

"Пандемия коронавируса на территории восточной Украины не упростила процесс реализации договоренностей, но пандемия не должна быть отговоркой", - сказал Маас журналистам в Берлине по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата".

По его словам, "многие решения Парижа все еще не реализованы".

"Мы хотим вместе постараться сделать так, чтобы их выполнить", - сказал Маас.

По его словам, участники видеоконференции в четверг согласились, что работа наблюдательной миссии ОБСЕ на территории восточных областей Украины должна быть продолжена.

"Она должна иметь возможность неограниченной работы в регионе сепаратистов", - сказал Маас. Также необходимо установить прочный режим перемирия, которое можно было бы в случае необходимости проверить на исполнение, об этом также договорились участники министерской видеоконференции.

"Мы договорились, что хотим реализовать режим прекращения огня", - сказал министр.

Также стороны говорили о необходимости создания новых КПП на линии разграничения, по словам Мааса, в настоящий момент их только пять.

"Должны быть сделаны новые переходы, их слишком мало", - сказал он.

По словам министра, наличие КПП - это "экзистенциальный вопрос для многих людей на месте".

Еще одной темой переговоров был обмен пленными. По словам немецкого министра, с декабря прошло две такие акции и они "очень обрадовали".

"Но нужны новые обмены", - заключил он.

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