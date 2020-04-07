Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 18:48

Женева. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, как ожидается, приведет к сокращению 6,7% рабочих часов по всему миру во втором квартале 2020 года, что эквивалентно 195 млн человек, работающих полный день, следует из доклада Международной организации труда (МОТ).

Существенные сокращения ожидаются в арабских государствах (8,1%; эквивалентно 5 млн человек, занятых полный рабочий день), Европе (7,8%; эквивалентно 12 млн человек) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,2%; эквивалентно 125 млн человек).

Большие потери ожидаются в странах с различным уровнем дохода, но особенно в странах с уровнем дохода выше среднего (7%; эквивалентно 100 млн человек, работающий полный день). Это существенно превышает показатель времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Наиболее существенно могут пострадать гостиничный и ресторанный бизнес, производственный и розничный сектор, а также административная сфера, отмечается в докладе.

Увеличение уровня безработицы в мире в 2020 году в конечном итоге будет существенно зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация с пандемией коронавируса в дальнейшем и какие будут приниматься меры для ограничения ее последствий.

Существует значительный риск, что к концу года показатель будет существенно выше, чем изначальный прогноз МОТ на уровне 25 млн человек.

На текущий момент полная или частичная приостановка работы предприятий затронула 81% от общего количества занятых в мире, составляющего 3,3 млрд человек.

"Работники и компании переживают катастрофу - как в развитых, так и в развивающихся странах", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

"Мы должны двигаться быстро, решительно и делать это вместе. Правильные срочные меры могут стать решающим фактором выживания или коллапса", - сказал он.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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