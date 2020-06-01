Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 17:51

Париж. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к серьезным проблемам в предоставлении лечения неинфекционных заболеваний, сообщили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Работа по предотвращению и лечению неинфекционных заболеваний серьезно пострадал с начала пандемии коронавируса COVID-19", - говорится в пресс-релизе ВОЗ к опубликованному исследованию.

В нем отмечается, что "последствия имеют мировой масштаб, а страны с низким уровнем доходом пострадали больше всего".

Согласно исследованию, больше половины (53%) стран частично или полностью прервали лечение гипертонии, 49% - диабетов и связанных с ним осложнений, 42% - онкологии.

Кроме того, в большинстве стран (63%) также с перебоями оказывали реабилитационную помощь.

В докладе также указывается, что в практических всех странах (94%) медицинского персонала, занятого в лечении неинфекционных заболеваний, были "частично или полностью переориентированы на оказание помощи больным с COVID-19". Это привело к нехватке персонала для лечения других болезней.

"Результаты этого исследования подтверждают то, что мы слышали от стран на протяжении многих недель. Многие люди, которым нужно лечение от таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали медицинской помощи и медикаментов с того момента, как началась пандемия", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Исследование проводилось в течение трех недель в мае среди 155 стран.

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