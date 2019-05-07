Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 16:18

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск во вторник провел свой первый визит в Северную Македонию, сообщает агентство Associated Press.

После того, как самолет понтифика приземлился в аэропорту Скопье, папа римский отправился на автомобиле Volkswagen Jetta на встречу с президентом страны Георге Ивановым. Затем он провел переговоры с другими высокопоставленными официальными лицами страны.

На встрече с представителями правительства Северной Македонии глава Католической церкви указал на мультиэтническую и многоконфессиональную культуру страны.

"Эти особые черты очень значимы для интеграции со странами Европы. Я надеюсь, что интеграция будет развиваться в том направлении, которое будет полезным для всего региона Западных Балкан", - сказал папа римский.

Он приветствовал курс Северной Македонии на вступление в ЕС. В ходе визита понтифик также посетил дом-мемориал Святой матери Терезы и провел мессу.

Накануне в МИД Северной Македонии назвали визит понтифика историческим моментом и отметили, что он состоится в тот момент, когда Северная Македония стремится к членству в ЕС и НАТО.

"Визит папы укрепит внутреннее единство и будет служить посланием для примирения и солидарности", - сказал представитель внешнеполитического ведомства в понедельник.

Летом Греция и Македония достигли договоренности о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию. Спор между Грецией и Македонией относительно названия страны продолжался долгие годы. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с названием греческой области Македония.

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