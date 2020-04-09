Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 21:17

Рим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В соборе Святого Петра прошла месса, посвященная Великому четвергу, в ходе которой папа римский Франциск вспомнил умерших от коронавируса священников, сообщают в четверг итальянские СМИ.

"Я не могу не вспомнить на этой мессе священников: священников, которые отдали жизнь Господу, священников, которые служили. За эти дни умерли более 60 священников здесь, в Италии, уделявшие внимание больным, как и врачи, медсестры и медбратья", - сказал папа Франциск.

Собор Святого Петра, как и на Пальмовое воскресенье, был практически пустым из-за мер предосторожности. Обычно в Великий четверг в соборе собирается около 10 тыс. человек.

На мессе, транслируемой онлайн, присутствовали чтецы, певчие, несколько священников и верующих, все сидели на значительном расстоянии друг от друга.

Папа Франциск не проводил омовение ног - традиционный для Великого четверга ритуал.

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