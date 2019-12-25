Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 12:48

Рим. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск во вторник во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") напомнил о необходимости решения кризисов на Украине, в Сирии и Венесуэле.

"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - заявил папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.

Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения.

"Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - сказал понтифик.

Папа Франциск говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэеле.

"Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - заявил папа Франциск.

Также папа римский пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут мира, безопасности и процветания.

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