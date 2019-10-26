Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 17:12

Рим. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция нашла деревянные статуи языческой богини Пачамамы, выброшенные в Тибр прихожанином католической церкви, в которой они хранились, а папа Франциск принес извинения за его действия.

Выступая в зале Синода, понтифик извинился "перед всеми, кто почувствовал себя оскорбленным действиями двух католиков (второй снимал видеоролик - "ИФ"), которые забрали статуи из церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина и выкинули их в Тибр", - сообщает портал Stilum Curiae.

Папа также сообщил, что после того, как статуи обнаружила полиция, их могут перенести в базилику Святого Петра, где они будут находиться во время воскресной мессы 27 октября, которой Синод римско-католической церкви завершит работу.

Таким образом, по мнению религиозных аналитиков, папа показывает, что не видит в этих статуях ничего предосудительного и богохульного.

Ранее в Сети появился видеоролик о том, как неизвестный мужчина выносит деревянные статуи беременной женщины из церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина в Риме и выкидывает их в реку.

Статуи были подарены прихожанкой Франциску во время церемонии высадки деревьев накануне Синода римско-католической церкви, посвященного проблемам Амазонского региона. По мнению женщины, это были статуи Девы Марии, однако фотоагентство, позднее разместившее снимки подарка в интернете, пометило их как изображения богини Пачамамы - южноамериканского языческого идола.

Проходивший в эти дни Синод по проблемам Амазонии уже успел вызвать глубокую озабоченность католиков-традиционалистов: один из вопросов, которые обсуждаются на нем, - возможность рукоположения женатых мужчин, что стало бы отступлением от многовековой практики католической церкви.

Яч

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