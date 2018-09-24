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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 15:01 24.09.2018 - 15:01

Рига. 24 сентября. ИНТЕРФАКС/BNS - Несколько тысяч человек в понедельник собралось в Риге у памятника Свободы, чтобы приветствовать папу римского Франциска, который вместе с президентом Раймондом Вейонисом возложил к монументу цветы.

После возложения цветов и исполнения гимна Франциск направился в Домский собор. Хотя планировалось, что он проедет по Старой Риге на "папамобиле", Франциск сел в Fiat Tipo, на котором перемещается во время визита в страны Балтии. По пути в Домский собор он приветствовал ждавших его на пути следования людей.

Глава Римско-католической церкви посещает Латвию в рамках визита в страны Балтии, который приурочен к их 100-летию. В Ригу Франциск прилетел из Литвы, а 25 сентября, отправится в Эстонию.

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