Папа римский надеется на позитивное влияние ЧМ-2018 на контакты между странами
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Рим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск в четверг выразил надежду на позитивное влияние Чемпионата мира по футболу на контакты между странами.
"Я направляю свои сердечные пожелания всем, кто следит за ЧМ-2018, который стартовал в России. Я надеюсь, что это спортивное мероприятие может дать позитивную возможность для новых контактов и сотрудничества (между нациями - ИФ)", - написал понтифик в своем "Твиттере".
По данным западных СМИ, папа Римский Франциск - поклонник футбола и является фанатом одного из наиболее популярных в Аргентине футбольных клубов "Сан-Лоренсо де Альмагро".
Чемпионат мира по футболу начался в четверг в России. В матче-открытии чемпионата, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве, сборная России разгромила Саудовскую Аравию.
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Интерфакс