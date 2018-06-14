Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 21:31 14.06.2018 - 21:31

Рим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск в четверг выразил надежду на позитивное влияние Чемпионата мира по футболу на контакты между странами.

"Я направляю свои сердечные пожелания всем, кто следит за ЧМ-2018, который стартовал в России. Я надеюсь, что это спортивное мероприятие может дать позитивную возможность для новых контактов и сотрудничества (между нациями - ИФ)", - написал понтифик в своем "Твиттере".

По данным западных СМИ, папа Римский Франциск - поклонник футбола и является фанатом одного из наиболее популярных в Аргентине футбольных клубов "Сан-Лоренсо де Альмагро".

Чемпионат мира по футболу начался в четверг в России. В матче-открытии чемпионата, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве, сборная России разгромила Саудовскую Аравию.

1тэ во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line