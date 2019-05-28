Мадрид. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск заявил, что готов лично сказать президенту США Дональду Трампу о том, что строить пограничные стены неправильно.

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий", - сказал понтифик в интервью мексиканскому телеканалу "Телевиса".

"Разлучение детей с родителями идет вразрез с законом природы, и это христиане. Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны или кто знает, что", сказал Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".

На вопрос, скажет ли он Трампу то же самое, если бы американский президент сидел напротив него, Франциск ответил: "То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично ... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят ".

1кю ар

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