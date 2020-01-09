Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 13:55

Рим. 9 января. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск в четверг заявил, что напряженность в отношениях между США и Ираном может привести к еще более крупному конфликту на Ближнем Востоке, сообщает агентство Associated Press.

"Особое беспокойство вызывают сигналы, поступающие из региона (Персидского залива - ИФ) после обострения напряженности в отношениях между Ираном и США, которые, прежде всего, могут скомпрометировать постепенный процесс восстановления в Ираке и привести к более обширному конфликту", - сказал понтифик.

Он призвал все вовлеченные стороны избежать эскалации конфликта и способствовать диалогу.

В четверг папа римский встретился с дипломатами, аккредитованными при Святом Престоле.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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