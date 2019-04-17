Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 11:30

Рим. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск от лица католической церкви поблагодарил парижских пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери.

"Благодарю от лица всей церкви всех, кто делал все возможное, рискуя своими жизнями, чтобы спасти базилику", - сказал он в среду в своем еженедельном обращении к пастве. Его слова приводят местные СМИ.

Понтифик заявил, что был чрезвычайно опечален новостями о пожаре.

Накануне он направил письмо архиепископу Парижа Мишелю Опети, выразив в нем надежду на восстановление собора.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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