Этот контент был опубликован 1 января 2020 г. 12:52

Рим. 1 января. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск в среду попросил прощения за то, что ранее оттолкнул женщину, чрезмерно рьяно стремившуюся пожать его руку.

"Все мы нередко теряем терпение. Такое бывает и со мной. Я прошу прощения за то, что подал плохой пример", - сказал он, обращаясь к верующим.

Во вторник понтифик перед Новым годом общался с людьми, собравшимися на площади Святого Петра. На попавших в СМИ кадрах видно, как 83-летний Франциск сначала останавливается, чтобы пожать руки верующим, в том числе - детям. Затем он собрался было продолжить прогулку по площади. В этот момент его схватила за руку женщина. Не ожидавший этого Франциск чуть было не потерял равновесие. Он отдернул руку, несильно ударил по руке женщину, продолжавшую попытки схватить его. Все это произошло довольно быстро, и охрана не успела вмешаться.

Видеоролики, на которых виден этот инцидент, стали очень популярными в соцсетях.

1во бп

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