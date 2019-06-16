Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 14:46

Рим. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск в воскресенье призвал к сдержанности и снижению напряженности на Ближнем Востоке после атаки на танкеры в Оманском заливе.

"Я призываю всех использовать инструменты дипломатии, чтобы решить тяжелые проблемы конфликтов Ближнего Востока. Я вновь искренне призываю международное сообщество приложить максимум усилий для диалога и мира", - заявил он после мессы в итальянском Камерино.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

Ранее Лондон вслед за Вашингтоном возложил ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. При этом в пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на танкеры в Оманском заливе совершил нападение Корпус стражей Исламской революции.

Иран эти обвинения отрицает.

1эф бп

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