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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:46 14.06.2018 - 11:46

Рим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск на конференции по вопросам миграции в Ватикане указал на необходимость - на фоне сегодняшнего кризиса с нелегальными иммигрантами - добиться "изменения образа мышления" в отношении миграционной политики в мире, передают западные СМИ.

По их данным, в обращении к участникам конференции папа римский призвал "к коллективному глобальному управлению международной миграцией, при ценностях справедливости, солидарности и сострадания".

Он отметил, что "надо двигаться от того, чтобы ради собственного комфорта рассматривать иных (людей - ИФ) в качестве угрозы, к тому, чтобы оценивать их в качестве людей, чей жизненный опыт и ценности могут внести огромный вклад в обогащение нашего общества".

При этом папа римский высказал мнение, что урегулирование нынешнего миграционного кризиса требует усилий всего мирового сообщества, потому что его размах превышает силы одного государства. Он добавил, что для решения этой проблемы надо признать истинные масштабы бедственного положения нелегалов.

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно". В ответ вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Парижа извинений.

Ранее в четверг в МИД Франции сообщили, что французский лидер провел "душевный" телефонный разговор с Дж.Конте.

1аю ар

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