Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 13:34

Рим. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Традиционная месса на Вербное воскресенье прошла в Ватикане, из-за мер по борьбе с коронавирусом собор Святого Петра был почти пустым, сообщают западные СМИ.

В соборе помимо журналистов и священников, участвовавших в службе, присутствовали порядка 15 человек, отмечает телеканал tg24. Присутствующие сидели на значительном расстоянии друг от друга, чтобы снизить риск заражения.

Не было верующих и на площади Святого Петра перед собором, перекрытой в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Обычно в Вербное воскресенье там собираются десятки тысяч прихожан, а сам папа римский Франциск выходит на площадь с процессией.

В ходе мессы понтифик призвал верующих во время пандемии открыть сердце Богу, сообщает портал Vatican News.

"Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: "Смелее, открой сердце навстречу моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя"", - сказал папа Франциск.

За Вербным воскресеньем следует Страстная неделя, завершающаяся Пасхой, которую в этом году католики празднуют 12 апреля.

В Ватикане заявили, что папа Франциск проведет все традиционные церемонии, но без участия публики. В Страстную пятницу, когда в Риме обычно проводится крестных ход у стен Колизея, папа римский проведет крестный ход на площади Святого Петра.

В Ватикане коронавирусом за время эпидемии заболели семь человек. В Италии COVID-19 выявили у 124,6 тыс. человек, она занимает первое место по смертям в мире (15,3 тыс. человек) и второе место в Европе после Испании по числу зарегистрированных случаев заболевания.

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