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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 18:36 06.07.2018 - 18:36

Рим. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск провел в пятницу в Соборе Святого Петра особую мессу, посвященную проблеме нелегальной миграции, в ходе которой призвал прихожан проявить "солидарность" по отношению к беженцам, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В сообщении отмечается, что службу в католическом соборе посетили приглашенные мигранты и представители групп помощи беженцам.

За последние несколько недель в Европе серьезно обострилась ситуация с нелегальными иммигрантами, которые пытаются через Средиземное море добраться до европейских берегов.

На прошлой неделе страны ЕС приняли решение об ограничении числа мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком нелегалов будут созданы специальные центры по приему беженцев.

На саммите ЕС стороны также договорились о наращивании финансирования инициатив Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть через их территорию в европейские страны.

1ла ар

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