Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 14:07

Рим. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск желает в следующем году посетить Ирак, сообщает в понедельник портал Vatican News.

"Настойчивая мысль сопровождает меня, когда я думаю про Ирак, куда хочу поехать в следующем году, что он должен иметь возможность смотреть в будущее (...) и не возвращаться к бесконечным конфликтам региональных сил", - сказал понтифик.

С таким заявлением папа Франциск выступил на аудиенции с участием членов организации Roaco, оказывающей поддержку восточным католическим церквям.

Также во время речи папа римский упомянул сложные обстоятельства, сложившиеся на Украине и в Сирии.

"И я не забываю Украину, чтобы мог найти мир ее народ, раны которого, вызванные конфликтом, я пытался смягчить", - заявил понтифик.

"Я с грустью думаю вновь о драме в Сирии и о грозных тучах, которые, кажется, сплотились над ней в некоторых еще нестабильных регионах, где остается высоким риск крупного гуманитарного кризиса", - добавил он.

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