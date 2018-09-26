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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 9:53 26.09.2018 - 09:53

Вильнюс/Рим. 26 сентября. ИНТЕРФАКС/BNS - Папа Римский Франциск признал, что балтийским странам постоянно грозит опасность, несмотря на то, что Литве, Латвии и Эстонии уже удалось политически закрепиться на Западе, и выразил им поддержку.

"Я прекрасно осознаю, что три государства Балтии всегда в опасности. Всегда. Страх перед вторжением, вся история напоминает вам об этом, и вы правильно говорите, что непросто быть мостом, однако эти матчи играются ежедневно с привлечением культуры, диалога. Наша обязанность - вам помочь. Даже не помочь, а быть рядом с вами, быть близкими своим сердцем", - заявил папа Римский журналистам.

В ответ на просьбу пояснить высказанный ранее в Вильнюсе призыв к Литве стать мостом между Востоком и Западом, Франциск призвал страны Балтии сохранять свою идентичность, находясь между Востоком и Западом.

"Очевидно, что в политическом смысле вы являетесь частью Запада. Принадлежите Евросоюзу. Вы столько усилий приложили перед вступлением в ЕС. После объявления независимости вы сразу прилежно выполнили все задачи, и это было непросто. Вам удалось вступить в ЕС, и это - принадлежность к Западу. Вы также являетесь частью НАТО", - сказал папа Римский.

Но, отметил он, "если смотреть на Восток - это также ваша история". "Однако часть этой трагической истории пришла с Запада - от немцев, от поляков, и особенно от нацизма. С Востока - от Российской империи", - добавил понтифик

"Имея это в виду, следует знать, что необходима твердость - твердость не только в принадлежности Западу, но и в отношении своей идентичности", - сказал он во вторник вечером журналистам, возвращаясь в Рим из Вильнюса.

Святой Отец признал, что посещение мест бывших еврейского гетто и тюрьмы КГБ в Вильнюсе заставило его много думать о жестокости людей.

"Я побывал в Вильнюсском гетто, где были убиты тысячи евреев. Затем в этот же день после обеда посетил мемориал осужденных, убитых и ссыльных. Этот день, сказать вам честно, меня подавил, заставил задуматься о жестокости", - сказал папа.

Он положительно оценил подход руководителей балтийских стран к вопросу с мигрантами.

"Мы говорили об этом (о мигрантах - ИФ) с руководителями балтийских государств: двое из трех затронули эти вопросы. В речах президентов слова "принятие" и "открытость" были частыми. Это демонстрирует жажду универсальности в такой степени, насколько это возможно, имея в виду работу, пространство, чтобы они интегрировались и не представляли угрозу вашему национальному своеобразию. Эти три вещи меня тронули: открытость, осторожность и обдуманность", - заявил первосвященник журналистам во вторник.

"Весть об открытости мигрантам достаточно продвинулась в вашем народе. В Эстонии и Латвии также нет сильных очагов популизма. Это открытые народы, желающие интегрировать иммигрантов, но не массово, ведь так их интегрировать невозможно. Это можно сделать лишь мудрым управлением", - сказал Франциск.

Понтифик после четырехдневного визита в балтийские страны отметил, что, стремясь быть сильными, эти народы должны вернуться к собственным корням, оценить трагическую историю нацистского и советского вторжений, стремиться к диалогу с привлечением культуры.

***/ ИБ мф

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