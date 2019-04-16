Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 9:26

Рим. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Святой Престол во вторник выразил сожаление в связи с произошедшим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Папа римский молится за французских католиков и за парижан в связи с чудовищным пожаром, который охватил Нотр-Дам", - говорится в сообщении представителя пресс-службы Святого Престола Алессандро Джизотти в Twitter.

"Он возносит свои молитвы за тех, кто прикладывает усилия к тому, чтобы разрешить эту трагическую ситуацию", - отмечается в сообщении.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушились шпиль и крыша собора.

***/ 1эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!