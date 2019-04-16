Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 14:13

***Понтифик выразил надежду на восстановление собора

***Сочувствие в связи с пожаром выразили и в мусульманском мире

(расширенная версия сообщения от 10:26 мск, добавлены подробности)

Рим. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Святой Престол во вторник выразил сожаление в связи с произошедшим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Папа римский молится за французских католиков и за парижан в связи с чудовищным пожаром, который охватил Нотр-Дам", - говорится в сообщении представителя пресс-службы Святого Престола Алессандро Джизотти в Twitter.

"Он возносит свои молитвы за тех, кто прикладывает усилия к тому, чтобы разрешить эту трагическую ситуацию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, папа римский направил письмо архиепископу Парижа Мишелю Опети, выразив в нем надежду на восстановление собора.

"Я желаю, чтобы собор Нотр-Дам был воссоздан благодаря всеобщей работе и мобилизации", - говорится в письме.

Также понтифик поприветствовал смелось пожарных, участвовавших в тушении огня.

Верховный имам египетской мечети Аль-Азхар Ахмед Аль-Тайиб выразил соболезнования в связи с пожаром.

"Я очень сожалею в связи с крупным пожаром в историческом архитектурном шедевре "соборе Нотр-Дам" в Париже, наши сердца с нашими братьями во Франции, они заслужили нашу полную поддержку", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter мечети Аль-Азхар.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушились шпиль и крыша собора.

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