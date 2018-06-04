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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 16:56 04.06.2018 - 16:56

Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Папа римский Франциск пригласил руководителей крупнейших нефтегазовых корпораций на конференцию в Ватикан для того, чтобы обсудить с ними вопросы изменения климата, сообщает издание La Stampa.

Конференция пройдет 8-9 июня, встреча понтифика с главами компаний намечена во второй день мероприятия.

Свое участие в конференции подтвердили глава BP Plc Уильям Дадли и гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс, ожидается также присутствие топ-менеджеров итальянской Eni, британо-голландской Shell и норвежской Equinor (ранее известная как Statoil).

"Мы надеемся, что такой диалог поможет разработать решения сразу двух проблем, а именно управление рисками изменения климата, при этом обеспечивая растущий спрос на электроэнергию, что необходимо для борьбы с бедностью и повышения уровня жизни в развивающихся странах", - говорится в пресс-релизе Exxon.

Папа Франциск известен своим активным интересом к вопросам экологии и изменения климата. В частности, в 2015 году он опубликовал папскую энциклику на тему защиты окружающей среды, с особым вниманием к изменению климата, загрязнению водных ресурсов и защите биологического разнообразия.

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