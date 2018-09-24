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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 8:55 24.09.2018 - 08:55

Вильнюс/Рига. 24 сентября. ИНТЕРФАКС/BNS - Папа римский Франциск прибыл в понедельник в Латвию, где встретится с представителями властей и христианами разных конфессий, сообщает агентство BNS.

Понтифик проведет в Риге экуменистическую молитву. Это отражает его стремление объединить христиан различных течений.

По данным Ватикана, 25% жителей Латвии - лютеране, 21% - католики, а 11% - православные.

Папа также встретится с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, а позднее выступит с речью перед представителями властей и общественности. Затем он отправится к Памятнику Свободе, а после обеда поедет в Аглону, где проведет богослужение. На эту мессу зарегистрировались около 32 тыс. человек.

Агентство BNS отмечает, что визит понтифика в Латвию может омрачить скандал с сексуальными домогательствами священников. В сентябре латвийские должностные лица сообщили, что задержали ксендза, подозреваемого в сексуальных домогательствах по отношению к жертвам торговли людьми.

бп

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