Папа римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии
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Таллин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила прибывшему во вторник в Таллин с визитом папе римскому Франциску удостоверение электронного резидента Эстонии.
Понтифик получил цифровое удостоверение личности за номером 37 647, он стал первым главой государства, ставшим электронным резидентом Эстонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Ранее удостоверение электронного резидента Эстонии получили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
Папа Франциск посещает Эстонию в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости балтийских государств.
Ри вш
Интерфакс