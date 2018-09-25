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Таллин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила прибывшему во вторник в Таллин с визитом папе римскому Франциску удостоверение электронного резидента Эстонии.

Понтифик получил цифровое удостоверение личности за номером 37 647, он стал первым главой государства, ставшим электронным резидентом Эстонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Ранее удостоверение электронного резидента Эстонии получили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Папа Франциск посещает Эстонию в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости балтийских государств.

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Интерфакс