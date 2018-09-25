Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 10:36 25.09.2018 - 10:36

Таллин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила прибывшему во вторник в Таллин с визитом папе римскому Франциску удостоверение электронного резидента Эстонии. Понтифик получил цифровое удостоверение личности за номером 37 647, он стал первым главой государства, ставшим электронным резидентом Эстонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента. Ранее удостоверение электронного резидента Эстонии получили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Папа Франциск посещает Эстонию в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости балтийских государств. Ри вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс