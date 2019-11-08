Рим. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Папа Франциск обещал помочь открыть храм старообрядцев в исторической части Рима, сообщил "Интерфаксу" глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам прошедшей в пятницу встречи с понтификом.

"Это была моя первая встреча с папой после создания союза, речь шла о получении разрешения на строительство старообрядческого храма в Риме - папа сказал, что всячески поспособствует", - сказал собеседник агентства.

По замыслу Севастьянова, будущий храм должен вмещать порядка 150 человек, назвать его предполагается в честь Сергия Радонежского - "святого, который является символом Древней Руси, и при этом почитаем папой и итальянцами".

В ходе встречи глава союза староверов подарил понтифику старообрядческую икону преподобного Сергия начала XX века, вручную вырезанную из дерева (Сергий Радонежский в знак смирения использовал только деревянные сосуды, в том числе, для евхаристии). "Папа очень живо интересовался жизнью староверов во всем мире, с интересом узнал об их нынешнем переселении из Латинской Америки в Россию", - отметил Севастьянов.

По его словам, в Италии есть большая старообрядческая община, состоящая в основном из румын, молдаван и украинцев, всего порядка 20 тыс. человек, большинство которых уехали после 1991 года в поисках лучшей доли. "Понятно, что эти люди представляют разные старообрядческие согласия, поэтому брать благословение на открытие храма в Италии было просто не у кого. Если все получится, передадим его потом тому согласию, представителей которого в Риме окажется больше всего", - пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в настоящее время в Италии есть только один действующий храм староверов - в Турине, многие молятся по квартирам.

Ранее папа передал небольшие католические храмы римским общинам православных греков, болгар и румын, напомнил Севастьянов.

1вт яч

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