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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 12:44 20.09.2018 - 12:44

Рим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Папа Римский Франциск благословил экологическую инициативу "Последний хоккейный матч на Северном полюсе" и согласился стать его почетным капитаном, рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после встречи с понтификом.

Как сообщает итальянское агентство "Асканьюс", матч пройдет весной 2019 года в Арктике. По мнению В.Фетисова, который также является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, игра на Северном полюсе с мировыми звездами хоккея и видными политиками поможет привлечь внимание общественности к экологическим проблемам.

В сообщении отмечается, что Арктика является одной из самых хрупких экосистем на земле и особенно сильно затронута изменением климата: полюс нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты. Чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме таяния ледников, ООН и решила организовать такой матч.

Предполагается, что он станет своего рода прелюдией к сентябрьскому саммиту ООН по климату, намеченному на 2019 год.

1вт

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