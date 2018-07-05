Папуа-Новая Гвинея проинформировала Белград об отзыве признания независимости Косово - глава МИД Сербии
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Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Папуа-Новая Гвинея отозвала признание независимости сербского автономного края Косово и Метохии, сообщил журналистам в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Он продемонстрировал соответствующую официальную ноту, полученную от правительства Папуа-Новой Гвинеи.
Министр отметил, что Папуа-Новая Гвинея стала шестой страной, сделавшей такой шаг.
Населенный албанским этническим большинством сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Независимость края признали более ста государств мира.
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Интерфакс