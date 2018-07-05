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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 20:27 05.07.2018 - 20:27

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Папуа-Новая Гвинея отозвала признание независимости сербского автономного края Косово и Метохии, сообщил журналистам в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич. Он продемонстрировал соответствующую официальную ноту, полученную от правительства Папуа-Новой Гвинеи. Министр отметил, что Папуа-Новая Гвинея стала шестой страной, сделавшей такой шаг. Населенный албанским этническим большинством сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Независимость края признали более ста государств мира. 1ар об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс