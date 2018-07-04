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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 0:05 05.07.2018 - 00:05

(добавлен 5-й абзац, уточняется должность Нила Басу - глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда)

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии в населенном пункте Эймсбери, расположенном близ Солсбери в Великобритании, были отравлены тем же нервно-паралитическим ядом "новичок", что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, передает телеканал BBC со ссылкой на полицию.

"Пара, предположительно Чарли Роули и Дон Стерджес, находятся в критическом состоянии после того, как их нашли без сознания дома в субботу", - говорится в сообщении.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил об отсутствии подтверждений того, что нервно-паралитический агент происходил бы из той же партии, которая была использована в случае со Скрипалями.

Как отмечает телеканал, подтверждение того, что мужчина и женщина контактировали с "новичком", было сделано по итогам анализов, проведенных в лаборатории Портон-Даун.

"Вечером мы получили результаты анализов, сделанных в лаборатории Портон-Даун. Они показывают, что оба человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - приводят слова Н. Басу британские СМИ. Он отметил, что "это то же нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали Юлия и Сергей Скрипаль".

По словам представителя полиции, ничто в их биографии Ч.Роули и Д.Стерджес не указывает на то, что пару могли атаковать. В полиции также сообщили, что других людей с такими симптомами не обнаружено.

Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что 30 июня в Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

В свою очередь британские СМИ сообщили, что пара поступила в больницу в бессознательном состоянии и с пеной изо рта. Кроме того, знакомый Ч.Роули и Д.Стерджес сообщил газете "Сан", что они почувствовали себя плохо и собирались сами пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в городе Солсбери, однако не успели этого сделать и впали в бессознательное состояние.

Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Эймсбери известен тем, что он располагается в непосредственной близости от одной из главных достопримечательностей Великобритании - Стоунхенджа.

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