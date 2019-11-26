Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 14:44

Лондон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk во вторник провели очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Дальние беспилотники ВВС США один за другим вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. После перелета дронов над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 часами курсировал вдоль северной границы Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Литвы. Он также совершил пролеты вблизи северо-запада Белоруссии.

Тем временем, второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, пролетев вдоль севера Калининградской области, длительное время кружил над международными водами Балтики к север-западу от ее морской границы.

Во вторник вблизи Калининградской области также выполнял задание натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS. "Летающий радар" НАТО, встав в круг, барражировал к юго-западу от российской границы в воздушном пространстве Польши.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

Задействование одновременно двух разведывательных дронов для выполнения задач вблизи российских границ впервые было зафиксировано 19 ноября. Аналогичный полет пары американских дронов был также совершен 21 ноября.

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